吉田麻也、南野拓実ら超一流アスリートアスリートたちの身体をケアする木谷将志氏曰く、日本人の多くは肩甲骨まわりがカチカチで、これが肩こりをはじめ、さまざまな不調の原因になっているという。疲れにくい身体づくりにも直結する、肩甲骨をスムーズに動かすメソッドとは。【画像】デスクで気軽にできる肩甲骨ほぐし木谷氏の著書『世界が認めた神リカバリー』（サンマーク出版）より一部抜粋、再