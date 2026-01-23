２００１年に放送されたフジテレビ系・月９ドラマの再放送が２３日に始まり、ネットが沸いた。「イケメンとスイーツとミスチル盛り沢山（だくさん）のドラマ」「仕事どころじゃないんだけど！」「神ドラマ」とネットはくぎ付け。滝沢秀明氏主演の「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」だ。よしながふみの「西洋骨董洋菓子店」が原作。元ボクサーで大のケーキ好きの店員・エイジ（滝沢秀明）を中心に、エイジが慕う天才パティ