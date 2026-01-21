友人から「電気代節約のために、冷蔵庫の中身を“スカスカ”にした」と聞くと、「本当に意味あるの？ 」と気になりますよね。実は、冷蔵庫は“空ければ空けるほど節電”という単純な話ではありません。冷蔵室と冷凍室では節電の考え方が異なり、詰め方次第で電気代が増えるケースもあります。 今回は、冷蔵庫の電気代が決まる仕組みと、今日からできる節約のコツを分かりやすく解説します。 冷蔵庫の中身を「ス