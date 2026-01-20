【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『JUNON』2026年3月号が、通常版と臨増版の2パターンで1月22日に発売。 臨増版は、山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（超特急/「高」は、はしごだかが正式表記）が表紙＆裏表紙に登場する。 ■山中柔太朗（M!LK）×高松アロハ（超特急）「俳優同士だけど、一歩外に出たら、全然友だちって感じです」 2月13日よりロードショーの映画『純愛上等！』でW主演を飾る、山中