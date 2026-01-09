シングルファーザーとして2人のお子さんを育てる俳優の西村和彦さん。年子でも月齢が近く「ほぼ双子」状態で、子どもが小さいときは俳優の仕事をちょっとお休みしていたそう。「周りに頼れる人がいるなら頼るべき」と話す西村さんに、育児に追われていた当時のことを振り返っていただきました。 【写真】俳優業を休んで育ててきた幼少期の2人のお子さん（7枚目／全7枚） ふとした瞬間に芽生えた父親の自覚