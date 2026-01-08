年々厳しさを増す紫外線や冷房による乾燥は、大人の肌にとって大きなストレス。そんな声に寄り添い、アユーラから“心地よく使い続けられる”ことを追求した新作UVが登場します。2026年3月19日(木)発売の全2品は、紫外線対策を義務感ではなく、前向きなスキンケア時間へと変えてくれる存在。うるおいとやさしさを大切にした、毎日手に取りたくなる日やけ止めです。 全身に心地いいシルキーミルク アユーラ