1日未明三重県鳥羽市のホテルのサウナで火事がありました。 【写真を見る】未明のホテルで木製たる型サウナ燃える宿泊客20人が避難しけが人なし三重・鳥羽市 警察や消防によりますと、1日午前3時半ごろ、鳥羽市浦村町のホテル「MFR伊勢志摩」で宿泊客から「サウナが燃えている」と通報がありました。 消防がかけつけたところ、露天風呂の一角に置かれていた木製で樽型のサウナから火が出ていて、火は1時間ほどで消し止め