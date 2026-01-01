中国軍が台湾周辺で実施した軍事演習に日本などが「懸念」を表明したことについて、中国外務省は「断固反対する」と強く反発しました。【映像】中国軍の軍事演習の様子中国外務省は31日の会見で軍事演習に懸念を表明した日本やオーストラリア、EU＝ヨーロッパ連合に対して、「台湾問題は完全に中国の内政問題でありいかなる外部勢力の干渉も許されない」と非難しました。その上で、これらの国に対して「断固反対し、厳正な抗議