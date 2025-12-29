北海道小樽市のスキー場で5歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、スキー場側が取材に応じ謝罪とともに、非常停止する仕組みが当時は作動しなかったと説明しました。朝里川温泉スキー場玉川謙介総支配人「非常に残念な事故が起きてしまったので、本当に深く反省しておりますし、なぜ装置が作動しなかったのか等についても、きっちり検証していただきたい」小樽市の朝里川温泉スキー場で28日、札幌市の後藤飛向くん