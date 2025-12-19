「年末年始のお出かけではこんなトラブルにお気を付けください」と、2025年12月18日放送の「ZIP！」（日本テレビ系）で総合司会の水卜麻美アナは呼びかけた。「？よミトく！」コーナーで「帰省や旅行でトラブル注意」と、新幹線車内でありがちなトラブルを2つ取り上げた。

キャリーケースで背もたれが倒せない

水卜アナは「1つはキャリーケースで座席が倒せないというトラブルです」という。後ろの座席の人にキャリーケースを足元に置かれると、背もたれが倒せなくなってしまうトラブルだ。SNSでは「キャリーケースは網棚か荷物スペースに置いてほしい」という要望が多い。

「もう1つがこちらです」と水卜アナが紹介したのはお弁当などのにおいだ。東京・有楽町と銀座で聞いてみると、「お弁当のニオイがニンニク強めだと、ウッと気になりますね」（50代女性）、「ビールの臭いとかすごく気になったことがあります」（20代女性）と、けっこう迷惑している人は多い。

お弁当の臭いはそれなりに流れる

木曜パーソナリティの鈴木福さん（タレント）も気になっていたようだ。「（駅売店などで）売っているものでも、新幹線内で食べないでくださいというシールが貼ってあるものなんかもあるじゃないですか。どこまで許容していくのか、自分がどのように配慮していくのか、難しいところですね」と話した。

新幹線の座席まで持ち込める荷物は網棚に載せられる大きさまでとして、それ以上は荷物スペースに置くと決めてはどうか。お弁当については、とくに臭いの強いメニューでなくても、周囲にはそれなりの臭いが流れると知っておくマナーが必要だろう。

