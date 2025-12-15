文字通り、身も心も粉にして働いたが、のちに受け取ったのは「ボーナスなし」の宣告だった…。【漫画】本編を読むウォーカープラスの人気漫画から、今回は元アプリ開発者47歳(@tome_ura)さんが描いた「100日後に退職した47歳」をご紹介。ソフトウェア開発に追われる日々の中、2023年夏の賞与がまさかの“ゼロ”という過酷な現実を突きつけられたSEの奮闘ストーリーだ。徹夜も残業も全部やってきたのに、会社からの評価は冷たいまま