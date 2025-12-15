ブラック企業で長時間残業 退職を考えた女性が斬新な方法を紹介Walkerplus

ブラック企業で長時間残業 退職を考えた女性が斬新な方法を紹介

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 長時間残業を強いられるブラック企業に就職した女性の話を紹介している
  • 疲労が蓄積していた八田は、上司に相談しても引き止められた
  • お化けを雇うという斬新な退職方法を思いついたきっかけなど
記事を読む

おすすめ記事

  • 　衆院本会議で2025年度補正予算案が可決され、一礼する高市首相（手前）＝11日午後
    定数削減「諦めムード」漂う与党　自民「時間切れ狙う」、　維新「何度も脅すわけには」 2025年12月12日 6時0分
  • 「子ども会は辞任も脱会もできません！」拒否権なし？自治会役員をかけての泥沼の闘いに挑む【作者インタビュー】
    「子ども会は辞任も脱会もできません！」拒否権なし？自治会役員をかけての泥沼の闘いに挑む【作者インタビュー】 2025年12月9日 22時1分
  • 「生贄制度は廃止になっているぞ」食べてもらえない生贄少女は“デブ活”を開始!?「食べるか殺すかして」獣人の王、困惑…【作者に聞く】
    「生贄制度は廃止になっているぞ」食べてもらえない生贄少女は“デブ活”を開始!?「食べるか殺すかして」獣人の王、困惑…【作者に聞く】 2025年12月11日 20時0分
  • 【中村 清志】閉店止まらぬ焼肉ライク「コスパが悪い」批判が相次いでしまう理由…採算重視が裏目となって「中途半端な店」に
    【中村 清志】閉店止まらぬ焼肉ライク「コスパが悪い」批判が相次いでしまう理由…採算重視が裏目となって「中途半端な店」に 2025年12月13日 7時0分
  • 写真はイメージです　Photo: Adobe Stock
    「もう管理職をやめたい…」と思ったときに自問すべき「5つの問い」 2025年12月9日 6時5分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 伊東市長選 杉本氏が当選確実
    2. 2. 修学旅行で「万引き」残酷な現実
    3. 3. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
    4. 4. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
    5. 5. 井口浩之「強制出演」に激怒
    6. 6. M-1審査員発表 松本人志の名なし
    7. 7. ズートピア2 上戸娘からダメ出し
    8. 8. 男女2人刺傷 男性から事情聞く
    9. 9. 宮川大輔＆ケンコバ福岡ライブ　開演1時間前に急きょ中止「諸般の都合により」　商業施設内で刺傷事件
    10. 10. 福岡の施設で殺人未遂 SBが声明
    1. 11. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
    2. 12. しのぶを頼む さんま明かす手紙
    3. 13. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
    4. 14. Googleが最強 日本の企業に憤り
    5. 15. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
    6. 16. 横山重症も「謝罪テロップなし」
    7. 17. 室井氏 米山氏に痛烈ダメ出し
    8. 18. 田久保氏 落選で落ち武者狩りに
    9. 19. 大谷 吐き出されたガムを2度見
    10. 20. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
    1. 1. 伊東市長選 杉本氏が当選確実
    2. 2. 修学旅行で「万引き」残酷な現実
    3. 3. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
    4. 4. 男女2人刺傷 男性から事情聞く
    5. 5. 福岡の施設で殺人未遂 SBが声明
    6. 6. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
    7. 7. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
    8. 8. 田久保氏 落選で落ち武者狩りに
    9. 9. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
    10. 10. 医学部入試で「恋人に手紙書け」
    1. 11. 「71129」旧陸軍砲台跡に落書き
    2. 12. 地震速報（23:26）
    3. 13. お金ない→タクシー未払い&暴行
    4. 14. HKTスタッフ刺傷 無差別的犯行か
    5. 15. 体切断された女性 まだ息がある
    6. 16. 斎藤知事に記者団から「苦言」
    7. 17. 代金引き換えの現金約11万円横領
    8. 18. 「吐きながら食べた」食事内容
    9. 19. 話題のED治療薬「副作用」の現実
    10. 20. 「国分切り」異常に急いだ真相
    1. 1. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
    2. 2. 何が便利？「温度調節ケトル」
    3. 3. 小泉氏とガチ対決 暴走の可能性
    4. 4. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
    5. 5. 女性天皇「賛成」６９％、将来の皇位継承「不安」６８％…読売世論調査
    6. 6. 田久保氏「今回は高卒で」演説も
    7. 7. 財務省が朝日新聞に異例の抗議
    8. 8. Cook4meで叶える健康的な食卓
    9. 9. 意外と身近「化学物質」のハナシ
    10. 10. 「非常に珍しい」雅子さまに驚き
    1. 11. 世界に暴露する 靖国で無断撮影
    2. 12. 伊東市長選、国民推薦元市議の初当選確実
    3. 13. 年収の壁 自民&国民民主で協議へ
    4. 14. 高市首相肝入り「地域未来交付金」は政策メニューゼロ…なのに補正予算で1000億円積み増すデタラメ
    5. 15. 伊東市長選挙、国民民主推薦の杉本憲也氏が初当選…田久保真紀前市長は届かず
    6. 16. 企業・団体献金見直し法案、成立困難か…きょう参考人質疑も迫る会期末
    7. 17. 集団万引き 日本でも処罰される?
    8. 18. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
    9. 19. きょう告示の南城市長選挙、セクハラ認定された前市長は出馬せず…前県議２人が立候補届け出
    10. 20. 小川氏、出直し立候補に意欲　前橋市長選「諦められず」
    1. 1. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
    2. 2. 米ブラウン大銃撃の容疑者を拘束
    3. 3. ミャンマー 中国人施設を摘発か
    4. 4. 英国「美食の砂漠」になった訳
    5. 5. 北朝鮮 白頭山で性暴力が蔓延か
    6. 6. 日本を追い越した 韓国に警鐘
    7. 7. 香港民主党解散の解散 正式決定
    8. 8. 米NY PM2.5の恩恵で大気汚染改善
    9. 9. 豪の有名ビーチで銃撃 複数負傷
    10. 10. 世界ブレーキン選手権 中国が1位
    1. 11. 韓国 新婚夫婦数が100万組下回る
    2. 12. バリ島でボニー追放寸前状態に?
    3. 13. 子どもとSNS 集中力にも影響か
    4. 14. トランプ氏 なぜ同盟国に強硬か
    5. 15. 中国船が比の漁船に妨害行為か
    6. 16. 露西部で地雷除去 帰還兵が期待
    7. 17. 中国 中南米の攻略に積極的な
    8. 18. メーガン妃年末年始は豪華旅行か
    9. 19. 「脱退しろ」「タトゥー消せ」…熱愛騒動のBTSジョングク＆aespaウィンター襲う辛辣なトラックデモ
    10. 20. 「コナン」は真に実力あるのか
    1. 1. 銀行振込は贈与税リスク?
    2. 2. 冬のボーナス 50代の使い道は
    3. 3. 日本企業が「脱中国」依存弱める
    4. 4. 内定「燃え尽き」で多くが後悔か
    5. 5. 需要増 100円ショップの使い分け
    6. 6. 年収800万円を目指すなら得か
    7. 7. 国分太一めぐり場外でも騒動か
    8. 8. 生活保護世帯 大学進学に注意点
    9. 9. 日本一の安売り店が大ビンチに
    10. 10. 公務員 待遇&働き方に関する実像
    1. 11. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%　
    2. 12. JR東 運賃改定のポイントは?
    3. 13. 生活費援助 税務上の扱いに条件
    4. 14. ラーメン店炎上が悪目立ちする訳
    5. 15. 「航空券譲」SNS投稿増加で警告
    6. 16. 脳汁でた 難関中学のエンタメ本
    7. 17. 貯蓄しておけば 62歳男性の貯蓄
    8. 18. 米有名企業 ピクサー設立の背景
    9. 19. 一度限りの富裕税 米で導入へ
    10. 20. 日本の年金制度「恵まれている」
    1. 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    2. 2. LINE「VOOM」の利用率低い現状
    3. 3. 縦開き型フォルダブルスマホ「nubia Flip 3」が発表！日本ではFeliCa対応のワイモバイル版「A505ZT」が1月中旬発売
    4. 4. 高温・高圧防水やFeliCaに対応したエントリースマホ「nubia S2 Lite」が発表！日本でメーカー版が2026年2月に発売予定
    5. 5. 膨張モバイルバッテリー手放す
    6. 6. 楽天モバイル、新エントリースマホ「nubia S2R（型番：Z6305R）」を発表！12月4日発売で価格は1万9800円。ポイント還元で実質1円から
    7. 7. 鹿沼市キャッシュレス還元事業
    8. 8. “AIミニスパコン”に大興奮。ヘビー級ローカルLLMもさくさく動く「夢のマシン」
    9. 9. 無料で1GBの一時的なSFTPサーバーを作成できるSFTPCloudの「Free SFTP Server」
    10. 10. OpenAIが「GPT-5.2」発表、Gemini急伸で“コードレッド”発動下の最新AIモデル
    1. 11. 13.3型ノートPCの世界最軽量
    2. 12. DELLサポート拠点 正社員雇用
    3. 13. Ankerのポタ電で「スマート蓄電」。家庭の省エネが加速するぞ
    4. 14. OpenAIと提携したディズニーがGoogleを提訴、AIによる「大規模な著作権侵害」を主張
    5. 15. MEETタッチ名刺がビジネスシーンで注目される理由 / 不動産賃貸業務における本人確認・電子化対応についてアンケート調査を実施【まとめ記事】
    6. 16. 寄生虫に「ゾンビ化」された生き物たちの、閲覧注意なフォトギャラリー
    7. 17. キーボードカバーやSペンが使える「Galaxy Tab S8+」フォトレビュー（山根博士）
    8. 18. SwitchBotで叶える未来の暮らし
    9. 19. ドン・キホーテ、片耳タイプで税別1,980円の完全ワイヤレスイヤホン
    10. 20. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    1. 1. 大谷 吐き出されたガムを2度見
    2. 2. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
    3. 3. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
    4. 4. 久保建英の転倒シーンが話題に
    5. 5. 渋野 プロゴルファーの思いとは
    6. 6. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
    7. 7. 渡邊雄太「まさかの最弱王」に
    8. 8. 【有馬記念登録馬発表】ファン投票1位レガレイラなど22頭が登録
    9. 9. 巨人・大勢「プロになれる」
    10. 10. 八村塁 先発を外れる可能性も
    1. 11. 張本智和が優勝 実力伯仲の熱戦
    2. 12. 【卓球WTTファイナルズ】張本智和　年間王者に王手！世界2位の林詩棟を4−3撃破「ハリモト」コールも
    3. 13. 森下 来季年俸2億円でサイン
    4. 14. 高野 佐々木朗希からMLB裏話入手
    5. 15. BL東京 0ー46埼玉で黒星発進
    6. 16. 中国エースが日本選手とお喋り
    7. 17. ラグビー 0-46埼玉で黒星発進
    8. 18. 張本智和が世界ランク5位に 香港
    9. 19. ドジャース　２年連続サイ・ヤング賞スクバル獲得か？　タイガースとのトレード「基本的に成立」地元局キャスター伝える
    10. 20. 沼津とJ3入れ替え戦 カード7枚
    1. 1. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
    2. 2. M-1審査員発表 松本人志の名なし
    3. 3. 井口浩之「強制出演」に激怒
    4. 4. ズートピア2 上戸娘からダメ出し
    5. 5. 宮川大輔＆ケンコバ福岡ライブ　開演1時間前に急きょ中止「諸般の都合により」　商業施設内で刺傷事件
    6. 6. しのぶを頼む さんま明かす手紙
    7. 7. 横山重症も「謝罪テロップなし」
    8. 8. 室井氏 米山氏に痛烈ダメ出し
    9. 9. 「エグい辛口」友近の審査に反響
    10. 10. 「本気でおもんない」粗品が指摘
    1. 11. 前田敦子 AKB卒業後の恋愛事情
    2. 12. あゆ公演中止「見せしめ」か
    3. 13. ラジオ欠席の有吉「当然の権利」
    4. 14. 松岡昌宏 ラジオで意味深コメ
    5. 15. 三谷氏には地獄の特集? 硬い表情
    6. 16. 前澤氏 超豪邸をテレビ初公開
    7. 17. 粗品が「日テレに体預けた」真意
    8. 18. 寺田心 意外な初恋の相手を告白
    9. 19. あれは一体 横浜流星に詰め寄る
    10. 20. 物議醸したV系バンド 活動休止に
    1. 1. 女性が出てこない トイレで何が
    2. 2. DAISOより100円安い セリア凄い
    3. 3. ユニクロのワイドパンツが大人気
    4. 4. ワークマンの優秀アウター厳選
    5. 5. あいぱく 5年ぶりに冬季開催へ
    6. 6. 夢の国に 埼玉県のパティスリー
    7. 7. 990円 しまむらの大人向け商品
    8. 8. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
    9. 9. 3匹の猫 日常を堪能する漫画
    10. 10. 秋冬トレンド ユニクロアイテム
    1. 11. 園児を洗脳? 怖いホラー漫画3作
    2. 12. 「買いブーツ」の結論 3つの基準
    3. 13. 冬の悩みに 温活アイテム勢揃い
    4. 14. 意外と知らないピルの常識
    5. 15. スタバの「ホリデーケーキ」紹介
    6. 16. 地球上で起きていること
    7. 17. 結婚目前で浮気発覚 相手に非難
    8. 18. ダイソーの可愛いバッグをGET
    9. 19. 困ったときの救世主 業スー冷食
    10. 20. 全世代に刺さる奇跡の実話 反響