ぐるなびは11月25日、「肉グルメ」についての調査結果を発表した。調査は2025年11月7日〜11月8日、20代〜60代のぐるなび会員1,300名を対象にインターネットで行われた。あなたは肉料理が好きですか肉料理を「好き」と回答した人は約9割に上り、肉の人気ぶりが明らかになった。一番好きな肉の種類は何ですか一番好きな肉は「牛肉」が半数で最多。「鶏肉」と「豚肉」がそれぞれ2割程度。「鶏肉」は女性が男性を1割ほど上回り、特に20