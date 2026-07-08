2026年4月、アメリカの航空会社JetBlue（ジェットブルー）が、たった一件のSNS返信で全米を巻き込む騒動を起こしました。発端は、ある利用客のX（旧Twitter）への投稿です。「JetBlueは大好きだけど、チケットが1日で230ドル（約3.5万円）も値上がりするのはおかしい。葬式に行こうとしているだけなのに」これに対してJetBlueの公式アカウントは、こう返信しました。「キャッシュとCookieを削除するか、シークレットウィンドウで予