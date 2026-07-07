フジテレビは7日、ドラマ「夫婦別姓刑事」（6月23日最終回）に関する俳優の佐藤二朗（57）と女優の橋本愛（30）の一連の報道について声明を発表した。外部弁護士による調査の結果、佐藤が橋本の過去の経緯を知りながら俳優活動の継続にまで言及し、橋本が撮影に支障を来すほどの精神的苦痛を受けたことなどから、「一連の言動はハラスメントと評価される」との見解が示されたと説明した。佐藤を巡っては「週刊文春」（2日発売