ビットコインの発案者「サトシ・ナカモト」とは何者か？ 総資産は10兆円…その正体に迫る最新情報《21世紀最大級のミステリー》〉から続く暗号資産の代表、ビットコインが登場して今年で18年になる。しかし、ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの正体は未だ明らかにされていない。【画像】サトシ・ナカモトの最有力候補とされる人物4月8日、ニューヨーク・タイムズに一本の記事が掲載され、大きな波紋を呼んでいる。