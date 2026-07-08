アメリカのトランプ大統領が史上最大の花火大会とも銘打った、建国250周年を祝うイベントの花火。しかし、この花火が“世界最悪レベル”の大気汚染をもたらしたとの調査結果が出ました。打ち上げられた花火は約85万発。花火の影響で空には煙が立ちこめていたといいます。ニューヨーク・タイムズによりますと、花火終了後、会場となった首都ワシントンでは、ぜんそくなどのリスクを高めるPM2.5の濃度が急上昇。通常の6倍以上になっ