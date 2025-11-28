Âçºå¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë11·î26Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÂÀÍ»»ûÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ç¡¢Çä½Õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆµÒÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿24¡Á37ºÐ¤Î½÷£³¿Í¤¬Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Çä½ÕÌäÂê¤Ï¿·½É¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âçºå¤Ç¤â¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬µÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Çä½Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÅÆ²æÌîÄ®¥¨¥ê¥¢¤À¡£ÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤ÎÏ©ÃÏ¤Î°ì³Ñ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥óÄÌ¤ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ©ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¹±¾ïÅª¤Ë¡ÖÎ©¤Á