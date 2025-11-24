Ìë¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¤ë¼Ö¤ÎÊý¸þ¤«¤é2¤Ä¤Î±ßÈ×¾õ¤ÎÊªÂÎ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¡§¡Ê±¦Á°Êý¤Î¡Ë¼Ö¤Î¾åÉô¤«¤éÊª¤¬Íî¤Ã¤³¤Á¤Æ¤­¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Æó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ·â¼Ô¤Î¼Ö¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢ÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¡§¤è¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º¸¤È¼«Ê¬¤ÎÀµÌÌ¤Ë±ßÈ×¾õ¤ÎÊª¤¬Èô¤ó¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤è¤±