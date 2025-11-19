来週（2025年11月24日〜11月30日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月17日〜11月23日｜総合運＆恋愛運TOP３『距離をとるものがあるでしょう』｜総合運｜★★★☆☆面倒なものに縛られたくない想いが強くなります。事前にある程度厄介なものかどうかを確