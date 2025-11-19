【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『距離をとるものがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
面倒なものに縛られたくない想いが強くなります。事前にある程度厄介なものかどうかを確かめてから、受け入れるかどうかを決めるでしょう。仕事や公の場ではただ利用してこようとする人に良い顔をすることをやめます。ちょっとくらいなら嫌われても良いと思える勇気が持てるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
想いを相手に伝わるような行動に移していきます。言葉にしていくこともあるようです。曝け出してしまうことで、嫌われていないか不安になってしまうでしょう。シングルの方は、捨て身で愛を注いでくれるような人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手側の味方が結構増えるでしょう。
｜時期｜
11月25日 不満が増える ／ 11月30日 束縛する
｜ラッキーアイテム｜
卓上調理器
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞