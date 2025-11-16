元「雨上がり決死隊」宮迫博之（55）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（52）がゲスト出演し、衝撃の買い物エピソードを語る場面があった。「人生で一番高い買い物は?」というテーマになると、堀江氏は「ロシアの宇宙船ですね」と驚きの回答。「最初どうやったらロケット事業できるから分からないじゃないですか。半分だまされたような感じなんですけど、ロシアで実際に使われそうになっていた