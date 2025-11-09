ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、ブランド初となる“I字型”ドライヤー「スムースシャインスマートドライヤー」が新登場。マグネット式3WAYシルク髪ツールを搭載し、速乾・ツヤ・まとまりをこれ一台で叶えます。軽量設計で手首への負担を減らし、毎日のヘアケアがもっと快適に。2025年11月14日（金）より、公式オンラインストアや全国の家電量販店、ドン・キホーテなど