SALONIA新作ドライヤー登場♡“I字型×3WAYツール”で叶えるシルク髪

ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、ブランド初となる“I字型”ドライヤー「スムースシャインスマートドライヤー」が新登場。マグネット式3WAYシルク髪ツールを搭載し、速乾・ツヤ・まとまりをこれ一台で叶えます。軽量設計で手首への負担を減らし、毎日のヘアケアがもっと快適に。2025年11月14日（金）より、公式オンラインストアや全国の家電量販店、ドン・キホーテなどで順次発売。

自宅で“シルク髪”を叶える3WAYツール

BRUSH

FLAT

COMB

マグネット式で簡単に着脱できる【3WAYシルク髪ツール】を搭載。

髪を乾かしながらブローする「ブラシモード」、浮き毛を抑えツヤを引き出す「フラットモード」、ボリュームをコントロールする「コームモード」の3機能を1台で切り替え可能です。

使い方は、モード切替ダイヤルを回すだけ。年齢によるペタンコ髪やうねりが気になる方も、自宅で簡単に美容室のような仕上がりを再現できます。

速乾×うるおい。SALONIA史上最高の風圧

「スムースシャインスマートドライヤー」は、SALONIA全シリーズの中でも最大風速＆風圧*1を実現。

自社測定では、従来品（SL-013）に比べてドライ時間を約60％*2カット。根元から一気に乾かすことで、熱ダメージを抑えながらツヤ髪へ導きます。

さらに、高濃度マイナスイオンが発生し、髪をコーティング。うるおいを保ち、静電気や広がりを防いでしっとりまとまる仕上がりに。

*1 SALONIA全シリーズにおいて

*2 自社測定（当社従来品SL-013との比較）

軽やかで美しく。毎日使いたくなる設計

約345g3の軽量ボディは、ペットボトル1本分4より軽く、モーターをハンドル部分に内蔵することで優れた重心バランスを実現。

長時間の使用でも手首に負担をかけず、快適にスタイリングが可能です。

4つの風温モード（HOT／SKIN／GLOSS／冷風ON・OFF）と、2段階の風量レベルを搭載し、髪質やシーンに合わせたドライを自在にコントロール。

ミニマルなI字型フォルムで、見た目もスマートに。

*3 コード、3WAYシルク髪ツールなしの重さ

*4 ペットボトル500mlの重量 約500g

“速く、美しく、心地よく”を叶える1台

乾かすだけで、髪が整う。SALONIA「スムースシャインスマートドライヤー」は、忙しい毎日の“時短”と“美髪”を両立させる新しいドライヤーです。

軽くてパワフル、そしてツヤとまとまりのあるシルク髪へ♡カラーはグレーとアッシュホワイトの2色展開。

価格は税込19,800円。公式オンラインストアや全国の家電量販店、ドン・キホーテなどで11月14日（金）より順次発売。