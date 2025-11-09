SALONIA新作ドライヤー登場♡“I字型×3WAYツール”で叶えるシルク髪
ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、ブランド初となる“I字型”ドライヤー「スムースシャインスマートドライヤー」が新登場。マグネット式3WAYシルク髪ツールを搭載し、速乾・ツヤ・まとまりをこれ一台で叶えます。軽量設計で手首への負担を減らし、毎日のヘアケアがもっと快適に。2025年11月14日（金）より、公式オンラインストアや全国の家電量販店、ドン・キホーテなどで順次発売。
自宅で“シルク髪”を叶える3WAYツール
BRUSH
FLAT
COMB
マグネット式で簡単に着脱できる【3WAYシルク髪ツール】を搭載。
髪を乾かしながらブローする「ブラシモード」、浮き毛を抑えツヤを引き出す「フラットモード」、ボリュームをコントロールする「コームモード」の3機能を1台で切り替え可能です。
使い方は、モード切替ダイヤルを回すだけ。年齢によるペタンコ髪やうねりが気になる方も、自宅で簡単に美容室のような仕上がりを再現できます。
速乾×うるおい。SALONIA史上最高の風圧
「スムースシャインスマートドライヤー」は、SALONIA全シリーズの中でも最大風速＆風圧*1を実現。
自社測定では、従来品（SL-013）に比べてドライ時間を約60％*2カット。根元から一気に乾かすことで、熱ダメージを抑えながらツヤ髪へ導きます。
さらに、高濃度マイナスイオンが発生し、髪をコーティング。うるおいを保ち、静電気や広がりを防いでしっとりまとまる仕上がりに。
*1 SALONIA全シリーズにおいて
*2 自社測定（当社従来品SL-013との比較）
軽やかで美しく。毎日使いたくなる設計
約345g3の軽量ボディは、ペットボトル1本分4より軽く、モーターをハンドル部分に内蔵することで優れた重心バランスを実現。
長時間の使用でも手首に負担をかけず、快適にスタイリングが可能です。
4つの風温モード（HOT／SKIN／GLOSS／冷風ON・OFF）と、2段階の風量レベルを搭載し、髪質やシーンに合わせたドライを自在にコントロール。
ミニマルなI字型フォルムで、見た目もスマートに。
*3 コード、3WAYシルク髪ツールなしの重さ
*4 ペットボトル500mlの重量 約500g
“速く、美しく、心地よく”を叶える1台
乾かすだけで、髪が整う。SALONIA「スムースシャインスマートドライヤー」は、忙しい毎日の“時短”と“美髪”を両立させる新しいドライヤーです。
軽くてパワフル、そしてツヤとまとまりのあるシルク髪へ♡カラーはグレーとアッシュホワイトの2色展開。
価格は税込19,800円。公式オンラインストアや全国の家電量販店、ドン・キホーテなどで11月14日（金）より順次発売。