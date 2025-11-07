株式会社サンクゼールが展開する「久世福商店」は、2026年福袋を販売する。店舗限定3種とオンラインショップ限定4種の計7種類がラインアップされ、人気の「万能だし」や「しゃけしゃけめんたい」などを詰め合わせたセットとなる。〈店舗限定福袋〉全国の久世福商店(一部店舗を除く)では、2026年の干支「馬」にちなんだ新春福袋『うまいもの福袋』3種を発売。「赤うま袋」「青うま袋」には特別値引き券付き(一部店舗を除く)。店舗限