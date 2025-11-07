【福袋】久世福商店、店舗･オンラインあわせて7種の2026年福袋を発売

株式会社サンクゼールが展開する「久世福商店」は、2026年福袋を販売する。店舗限定3種とオンラインショップ限定4種の計7種類がラインアップされ、人気の「万能だし」や「しゃけしゃけめんたい」などを詰め合わせたセットとなる。

〈店舗限定福袋〉

全国の久世福商店(一部店舗を除く)では、2026年の干支「馬」にちなんだ新春福袋『うまいもの福袋』3種を発売。「赤うま袋」「青うま袋」には特別値引き券付き(一部店舗を除く)。

店舗限定福袋の予約開始日は2025年12月1日、受け取り期間は2025年12月26日〜2026年1月12日。1月1日からは店舗での一般販売も実施され、そこでは予約がなくても購入が可能だ。

◆白うま袋 3,000円(税込)

内容:

〈1〉粉末万能だし(40g)

〈2〉大人のしゃけしゃけめんたい(80g)

〈3〉かつおなめ茸(130g)

〈4〉天然わかめと海藻スープ(60g)

〈5〉あおさ海苔佃煮(145g)

〈6〉燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル(16g)

〈7〉青森りんごっくる(35g)

計7点、4,150円相当

白うま袋 3,000円(税込)

◆赤うま袋 5,000円(税込)

内容:

〈1〉風味豊かな万能だし(5包入り)

〈2〉大人のしゃけしゃけめんたい(80g)

〈3〉大人の牛しぐれ(135g)

〈4〉おかず味噌 国産九条ねぎ(140g)

〈5〉究極の醤油(300m)

〈6〉毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州白味噌(5食入り)

〈7〉青森りんごっくる(35g)

〈8〉しろえびせんべい 大人のしゃけしゃけめんたい風(78g)

〈9〉特別値引き券(1,000円分)

計9点、6,550円

赤うま袋 5,000円

◆青うま袋 7,000円(税込)

内容:

〈1〉風味豊かな万能だし(5包入り)

〈2〉素材の、 うまみ引き立つ。 毎日だし(7包入り)

〈3〉七味なめ茸(130g)

〈4〉大人のしゃけしゃけめんたい(80g)

〈5〉混ぜご飯の素 ぶなしめじちりめん山椒(2合用)

〈6〉燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル(160g)

〈7〉淡路島たまねぎのこくうまスープ(5食入り)

〈8〉七輪手焼き 鶏の炭火焼き(80g)

〈9〉甘み引き立つ芋けんぴ(90g)

〈10〉オリジナルトートバッグ

〈11〉特別値引き券(2,000円分)

計11点、9,550円相当

青うま袋 7,000円(税込)

〈オンラインショップ限定福袋〉

久世福商店公式オンラインショップでは、2025年12月5日(金)19:00より「2026冬の福袋」を数量限定で発売。〈梅〉〈竹〉〈松〉〈特選〉の4種をラインアップ。送料は無料。

オンラインショップ限定福袋は予約不可。数量限定で、なくなり次第終了。〈特選〉は公式オンラインショップのみ販売で、楽天市場店では販売しない。すべての福袋に、公式オンラインショップでの買い物で使える500円OFFクーポンが付いてくる。

◆福袋〈梅〉 3,580円(税込)

内容:

〈1〉粉末万能だし(40g)

〈2〉お米チップス 米職人えび味(100g)

〈3〉七味なめ茸(130g)

〈4〉大人のしゃけしゃけめんたい(80g)

〈5〉北海道産小豆のあんバター(125g)

〈6〉いちごミルクの素(290ml)

計6点、4,110円相当

福袋〈梅〉 3,580円(税込)

◆福袋〈竹〉 5,380円(税込)

内容:

〈1〉大人のしゃけしゃけめんたい(80g)

〈2〉国産あおさと備州白味噌(5食)

〈3〉韓国風海苔佃煮(140g)

〈4〉梅なめ茸(130g)

〈5〉風味豊かな万能だし(5包入り)

〈6〉福岡県産あまおうジャム(115g)

〈7〉しゃぶしゃぶとなべ鯛塩生姜 調味料セット(3〜4人前)

〈8〉塩バナナチップス(200g)

〈9〉七輪手焼き 鶏の炭火焼き(80g)

計9点、5,969円相当

福袋〈竹〉 5,380円(税込)

◆福袋〈松〉 6,400円(税込)

内容:

〈1〉みんなのしゃけしゃけフレーク(80g)

〈2〉あおさ海苔佃煮(145g)

〈3〉万福のひと時 みんなの焼豚マヨ(120g)

〈4〉北海道産小豆のあんバター(125g)

〈5〉パンにぬる きなこ(110g)

〈6〉風味豊かな万能だし(5包入り)

〈7〉いちごミルクの素(290ml)

〈8〉ごま豆乳鍋つゆ(700g)

〈9〉青森りんごっくる(35g)

〈10〉国産たまごのふんわりスープ(5食)

〈11〉二段熟成 〆の中華麺(75g)

〈12〉混ぜご飯の素 味わい豊かな四種のきのこ 2合用(150g)

計12点、7,083円相当

福袋〈松〉 6,400円(税込)

◆福袋〈特選〉 10,500円(税込)

内容:

〈1〉大人のしゃけしゃけめんたい 国産銀鮭(80g)

〈2〉混ぜご飯の素 エリンギバター醤油 2合用(150g)

〈3〉いぶりがっこタルタル(160g)

〈4〉大人の牛しぐれ(135g)

〈5〉鶏塩ちゃんこ鍋つゆ(700g)

〈6〉風味豊かな万能だし(5包入り)

〈7〉小粋な、ひとり飲み 牛たんつくね(85g)

〈8〉【本醸造】究極の醤油(300ml)

〈9〉ほんのり生姜香る豚汁(4食)

〈10〉青森りんごっくる(35g)

〈11〉二段熟成 〆の中華麺(75g)

〈12〉【果実酒】いいづなシードル2024ふじ･高坂(750ml)

〈13〉オリジナルトートバッグ

計13点、11,730円相当

福袋〈特選〉 10,500円(税込)

〈「久世福商店」とは〉

日本のうまいものセレクトショップ。全国の作り手とともに、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子など“うまいもの”を展開。バイヤーが厳選した食材に新たな価値を加え、作り手とお客様をつなぐブランドとして、食卓に「うまい」を届ける。

■久世福商店 公式オンラインショップ