2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«É×ºÊ(C)Getty Images¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¾×·â¤Î°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤­¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«¤ÎÌÜ¤òÊ¤¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÃæ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»ÒÃËÀ­¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢ËÍ¤Î¥Þ¥Þ¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç