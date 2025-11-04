中国の習近平国家主席は11月1日夜、APEC第32回非公式首脳会議への出席と韓国への公式訪問を終え、北京に戻りました。中国の国家主席の11年ぶりの韓国訪問であり、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が就任して初めての中国の国家主席との会談でもありました。韓国各界ではここ数日、両首脳の会談で得られた成果について熱い議論が交わされ、「両国関係は再び実務協力に戻った。両首脳による交流を強化し、協力を深めていく積極