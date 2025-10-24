日本サッカーにおける「冬の風物詩」、全国高校サッカー選手権大会。104回目を迎える今大会は、12月28日（日）に開幕し、決勝戦は2026年1月12日（月・祝）に国立競技場で行われる。現在、この“夢の舞台”への出場をかけた都道府県大会が各地で開催中。熱戦が繰り広げられているが、その周辺で問題も発生しているようだ。東京都高等学校体育連盟（東京高体連）のサッカー専門部は19日、『【重要】全国高校サッカー選手権大会 東京