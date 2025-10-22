冬の乾燥で毛穴が目立ちやすくなる季節にぴったりな、香りとケアを楽しめる限定シリーズが登場です。クレイビューティーブランド【DROAS（ドロアス）】から、「クレイクリアウォッシュ アールグレイの香り」「クレイマイルドスクラブウォッシュ アールグレイの香り」が数量限定で新発売。深みのあるベルガモットとブラックティーが織りなすアールグレイの香りが、肌も心もほっと癒して