Maison de FLEURから、渋谷ヒカリエのオリジナルキャラクター「HikariELF（ヒカリエルフ）」とのコラボアイテムが登場♡発売は11月6日（木）から、渋谷ヒカリエShinQs店限定！純白のふわふわ素材で仕立てた「HikariELF」たちは、見るたびに心がほっこりする可愛さ。バッグチャームやクリスマスツリーのオーナメントにもぴったりな、冬のギフトシーズンを彩る特別なコレクションです。 ふわも