【Maison de FLEUR】渋谷ヒカリエ限定♡特別なクリスマス

Maison de FLEURから、渋谷ヒカリエのオリジナルキャラクター「HikariELF（ヒカリエルフ）」とのコラボアイテムが登場♡発売は11月6日（木）から、渋谷ヒカリエShinQs店限定！純白のふわふわ素材で仕立てた「HikariELF」たちは、見るたびに心がほっこりする可愛さ。バッグチャームやクリスマスツリーのオーナメントにもぴったりな、冬のギフトシーズンを彩る特別なコレクションです。

ふわもこ姿に癒される♡全5種のHikariELFチャーム

統括部長/HikariELFチャーム

サルバドール・グル/HikariELFチャーム

ホッペ/HikariELFチャーム

キーキー/HikariELFチャーム

バンド/HikariELFチャーム

今回のコレクションでは、Maison de FLEURの人気者「統括部長」に加え、「サルバドール・グルル」「ホッペ」「キーキー」「バンド」が勢ぞろい。

赤いマフラーやニット帽など、キャラクターごとに異なる冬の装いが楽しめます。ブランドロゴ入りの赤いリボンが上品さをプラスし、手に取るたびにキュンとする可愛さ♡

価格は各\3,300（税込）で、1アイテムにつきお一人様1点までの購入制限付きです。

クリスマスツリーにも映える限定デザイン

ふんわりとした白の素材で表現された「HikariELF」は、クリスマスの妖精らしい温もりを感じる仕上がり。

バッグにつけるだけでなく、ツリーのオーナメントとして飾るのもおすすめです。

渋谷ヒカリエの2025年クリスマステーマ「NO RULES, JUST JOY」にぴったりの、遊び心と癒しを兼ね備えたアイテムたち。毎日を少しだけ特別にしてくれる存在になりそうです♡

Maison de FLEUR×HikariELFの限定チャームは、渋谷ヒカリエShinQs店で11月6日（木）より販売スタート。

クリスマスの魔法を感じるふわもこチャームは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

「HikariELF」とともに、心あたたまるホリデーシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか♪見るたびに笑顔になれる、優しさが詰まったコレクションです。