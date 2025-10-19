お風呂場、エアコン、洗濯機……。カビが気になる場所はいろいろありますが、じつは冷蔵庫の中も知らず知らずのうちにカビが繁殖していることがあるんです。放置すると食材にまで影響が出てしまうことも⁉そこで今回は、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに、冷蔵庫の危険地帯とカビの予防法について教えてもらいました。〈野菜室＆自動製氷装置〉がカビの危険地帯！ふだんは常温保存しているじゃがいもや玉ねぎなどの