元大関琴奨菊こと秀ノ山親方（41）は現役時代、気は優しくて力持ちといわれ、温厚なキャラクターで人気を博した。ところが師匠となった今、パワハラを告発する元部下が現れた。まるで“奴隷契約”だったという被害の実態とは。＊＊＊【実際の画像】手取り7万円のマネージャーに「120万円」を要求…秀ノ山親方の“ゾッとする”LINEメッセージ絶対的な上下関係琴奨菊といえば、最後の仕切りで塩をまく前、両腕を広げて背中を