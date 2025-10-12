こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 1706」。かじき座の方向、約2億3000万光年先にあります。細めの渦巻腕（渦状腕）が巻き付いた中心部分は、柔らかな光の円盤を形作っているかのようです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 1706」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Bellini et al.）】背後にはさらに遠方にある幾つもの銀河が写り込んでいるものの、一見するとNGC 1706は孤独