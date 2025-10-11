dazzlinがスポーティな洗練エッセンスを纏って新境地へ。「FILA」との別注コレクションが、10月9日（木）より直営店＆RUNWAY channel・ZOZOTOWNで発売開始。セーラーカラーやチュールスカートといった甘い要素に、FILAロゴのアクセントやバイカラー配色を絶妙にミックス。甘さとアクティブさを両立させた“大人フェミニンスポーツ”が、この秋冬の主役になりそうです♡ 別