dazzlin × FILA 別注コレクションが登場♡上品スポーツMIXな秋冬

dazzlinがスポーティな洗練エッセンスを纏って新境地へ。「FILA」との別注コレクションが、10月9日（木）より直営店＆RUNWAY channel・ZOZOTOWNで発売開始。セーラーカラーやチュールスカートといった甘い要素に、FILAロゴのアクセントやバイカラー配色を絶妙にミックス。甘さとアクティブさを両立させた“大人フェミニンスポーツ”が、この秋冬の主役になりそうです♡

別注ブルゾンで作る上品スポーティスタイル

「【FILA別注】バイカラースイッチングミドルブルゾン」（15,950円／税込）は、アイボリー・グレー・ブラウンの3色展開、サイズ S・M。

ウエストと袖口に切替を加え立体感を演出し、ミドル丈でヒップをさりげなくカバー。バイカラー配色で甘さとクールさを両立し、冬コートの下にも映える上品な1枚です。

フェミニン×FILA混在のトップス＆スカート

「シャツカラーカットプルオーバー」（15,950円）はオフホワイト・ネイビー・ブラウン、サイズ S・M。ダンボール素材で女性らしい丸みを演出し、前開き仕様で抜け感をプラス。

「セーラーカラーラインニットプルオーバー」（12,100円）はアイボリー・グレー・ピンク・ネイビー・ブラウンから選べ、S・M対応。

クラシカルなセーラーカラーとライン使いにより顔まわりが華やかになります。

「アシメチュールティアードスカート」（14,300円）はオフホワイト・グレー・ブラック、サイズ S・M。軽やかなチュールとFILAロゴ入りテープベルトで甘さとスポーツ感をバランス良くミックス。

注目カラー＆サイズ展開をチェック

各アイテムはブランドらしいニュアンスカラー（アイボリー、グレー、ブラウン、ネイビー、ピンクなど）を揃え、秋冬のコーデに合わせやすいラインナップ。展開サイズは S・M の2サイズ。

価格はブルゾン／プルオーバーともに15,950円（税込）、ニット12,100円、スカート14,300円（税込）。

なお、この別注アイテムはなくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックをおすすめします。

大人フェミニンにスポーティを取り入れて

甘さとスポーツエッセンスを絶妙に融合させた dazzlin × FILA 別注コレクションは、秋冬のワードローブに新鮮な風を吹き込む存在。

10月9日（木）より、直営店舗・RUNWAY channel・ZOZOTOWNで展開。価格帯は12,100円～15,950円（税込）、サイズは S・M 対応。

甘めアイテムも程よくカジュアルダウンできるから、日常にも特別な日にも活躍すること間違いなし。気になるアイテムは、早めにチェックして♡