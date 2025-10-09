肌寒くなる季節、はなまるうどんから“背徳の味”が登場♡10月9日(木)より全国（一部店舗除く）で期間限定「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」を販売します。赤味噌と白味噌の絶妙ブレンドにバターの芳醇な香りが絡む濃厚スープは、もちふわの讃岐うどんとの相性抜群。寒い日のランチやディナーに、体の芯まで温まる一杯をぜひお楽しみください♪ 濃厚味噌とバタ&#12