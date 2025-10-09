はなまるうどんの秋限定商品♡濃厚味噌バター3種が10/9登場

肌寒くなる季節、はなまるうどんから“背徳の味”が登場♡10月9日(木)より全国（一部店舗除く）で期間限定「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」を販売します。赤味噌と白味噌の絶妙ブレンドにバターの芳醇な香りが絡む濃厚スープは、もちふわの讃岐うどんとの相性抜群。寒い日のランチやディナーに、体の芯まで温まる一杯をぜひお楽しみください♪

濃厚味噌とバターの背徳コク

いりこと昆布のかけだしに豚白湯を重ね、赤味噌と白味噌をブレンドした濃厚スープ。

生姜・にんにく・豆板醤でアクセントを加え、豚脂で仕上げた特製味噌バターがとろりと溶け、うどんに絡む瞬間はまさに“背徳の味”。

シャキシャキのキャベツとコーンの甘みが、濃厚スープの味わいを最後まで飽きさせません。

選べる3つの個性豊かな味

味噌バター

ホタテ味噌バター

豚肉味噌バター

「味噌バター」は王道のコクを楽しむ一杯、「豚肉味噌バター」は豚バラの旨みたっぷりでお腹も満足、そして「ホタテ味噌バター」はベビーホタテの旨みと磯の香りが広がる贅沢な味わい。

各サイズ税込価格は味噌バター（小690円・中850円・大1,030円）、豚肉味噌バター（小790円・中950円・大1,130円）、ホタテ味噌バター（小840円・中1,000円・大1,180円）。

トッピングのにんにく味噌は100円です。

禁断の味変♡にんにく味噌

ピリ辛で香ばしい「にんにく味噌」(税込100円)を追加すれば、濃厚スープの旨みがさらに覚醒。箸が止まらない味変で、より深いコクとパンチの効いた一杯を楽しめます。

店内飲食・テイクアウトどちらも対応、モバイルオーダー実施店舗ならさらに手軽に味わえます。

秋冬にぴったり♡はなまるうどん味噌バター



10月9日(木)から全国（一部店舗除く）で期間限定販売の「味噌バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」は、寒い季節にぴったりの濃厚スープが魅力♡

価格は小690円～大1,180円（税込）、トッピングのにんにく味噌は100円。もちふわうどんと絡む背徳の味をぜひこの機会に楽しんで、体も心も温まるひとときを堪能してください♪