「結果を出していても、信頼できない人は昇進させない」。キーエンス時代から多くのマネジャー、経営者と接してきた岩田圭弘氏によれば、これが「上司の本音」だという。新刊『ひたすらKPI』も好評な岩田氏が、組織で昇進する人、昇進しない人の特徴と、上司から信頼を得る「報・連・相」の重要性について語る。「ギリギリセーフ型」に仕事は任せられないここで、上司の本音をお話ししましょう。私自身、キーエンス時代から多くの