10月4日に路上で下半身を露出し、公然わいせつの疑いで逮捕されたSTARTO ENTERTAINMENTに所属するAぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者が、6日に釈放された。留置されていた警察署から黒スーツ姿で現れた草間は、報道陣を前に深々と頭を下げ、涙ながらに謝罪した。「草間さんの逮捕を受け、翌5日放送の『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）は、急きょ番組内容を差し替えて放送されました。草間さんは “助っ人” として同番組の