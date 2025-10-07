¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù½Ð±é¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ç¥Õ¥¡¥ó¼ºË¾¡Ö¤â¤¦ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×ÉÔËþÁê¼¡¤°
¡¡10·î4Æü¤ËÏ©¾å¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëA¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢6Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡½ð¤«¤é¹õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿Áð´Ö¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢Íâ5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢µÞ¤¤çÈÖÁÈÆâÍÆ¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤Ï ¡È½õ¤Ã¿Í¡É ¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Î¡ØDASHÅç¡Ù´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÆâÍÆ¤âº¹¤·ÂØ¤¨ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6·î¤Ë¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢A¤§!group¤ÎÁð´Ö¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏSTARTO¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¤½¤ÎÏ©Àþ¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¤ÎÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òË¾¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤â¤¦ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡ÔÅ´ÏÓDASH¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿ÍÉÔ¾Í»ö½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ó¡© ¤¢¤ó¤Þ¤¤¤¤É¾È½¤âÊ¹¤«¤ó¤Î¤Ë¡Ä¡Õ
¡Ô¤¤¤¤²Ã¸º¤³¤ÎÈÖÁÈ¤âÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤·¤¿¤é¡© ÉÔ¾Í»ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØDASH¡Ù¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ¹´ü¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ë²è¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤ªÂ¢Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØDASH¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤ÈTOKIO¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤ÎÌ¤À®Ç¯½÷À¤Ø¤Î¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬2018Ç¯4·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ò ¡ÈTOKIO¤ÎÈÖÁÈ¡É ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ØDASH¡Ù¤ÏÆüÍËÌë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤°¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄã²¼¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¤Ä¤¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡Âç·¿²þÊÔ¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«--¡£