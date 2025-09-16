【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ】 9月16日16時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：12,100円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月16日16時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は12,100円。 本商品は特撮テ