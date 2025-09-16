【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ】 9月16日16時より予約開始 2026年3月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月16日16時より予約受付を開始する。発送は2026年3月を予定し、価格は12,100円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場した「仮面ライダーカイザ」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。

劇中のプロポーションやデザインが再現され、全身に流れる鮮やかな黄色の「ダブルストリーム」、重厚感のあるガンメタ調の胸部および肩アーマー、付属する「カイザギア」各種の細部に至るまで丁寧に彩色。頭部および首元のゴールドなど彩色も細かく再現されている。

肩アーマーを胴体に接続となっており、大きく腕を上げるようなアクションポーズをとった際にも、劇中のように自然な形で可動に追従。足首の「ハイパワードアンクレット」には軟質素材を使用し、柔軟な可動としなやかなボディラインが両立されている。

右脚の脛部分はパーツ交換で「カイザポインター」入手前と入手後、どちらの再現にも対応。

右腰に装備した「カイザブレイガン」は、 交換用の「ミッションメモリー」装填状態パーツおよび「フォトンブレード」パーツを取り付けることで、「ブレードモード」への移行が可能となっている。

「フォトンブレード」はメタリック彩色のパーツに加え、必殺技の発動状態をイメージしたクリア成形のパーツも付属。「仮面ライダーカイザ」本体の股関節と足首の可動により、「カイザスラッシュ」発動時の深く屈んだポーズも再現でき、「カイザブレイガン」の「コッキングレバー」のスライドもパーツ交換により「コッキングレバー」を引く劇中シーンも再現可能。

「カイザポインター」は「カイザドライバー」への装着用と、武器状態の「キックモード」の2種が付属。「キックモード」を「仮面ライダーカイザ」本体の右脚にセットすることで、「ゴルドスマッシュ」発動シーンを再現することができる。

主な商品内容

・本体

・交換用手首パーツ左6右7種

・交換用脛パーツ（右）

・カイザブレイガン

・コッキングレバー（交換用）

・メモリスロット（装填時）

・フォトンブレード（通常）

・フォトンブレード（発動時）

・カイザフォン（メモリ無し）

・カイザフォン ガンモード

・カイザショット ナックルモード

・カイザショット用ホルダー（空）

・カイザポインター

・カイザポインター（収納時）

(C)石森プロ･東映