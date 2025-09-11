ｍｓｈのミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンデザインの数量限定フェイスパウダーと化粧下地が2025年9月18日(木)より発売されます♡日常使いしやすいくすみカラーを基調に、ピカチュウやカビゴン、プリンなどの人気ポケモンたちをあしらった上品なパッケージが登場。ファンデ級カバー力や美白*¹効果で、見た目も肌も満足できる限定コスメです♪ ファンデ級カバ&