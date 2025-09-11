タイムシークレット×ポケモン限定コスメで日常に可愛さをプラス
ｍｓｈのミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンデザインの数量限定フェイスパウダーと化粧下地が2025年9月18日(木)より発売されます♡日常使いしやすいくすみカラーを基調に、ピカチュウやカビゴン、プリンなどの人気ポケモンたちをあしらった上品なパッケージが登場。ファンデ級カバー力や美白*¹効果で、見た目も肌も満足できる限定コスメです♪
ファンデ級カバー力のミネラルパウダー
「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー」（1,980円税込）は、SPF50+ PA++++で紫外線対策もばっちり。
肌あれ防止成分グリチルレチン酸ステアリル配合で、厚塗り感なくシミや毛穴、凹凸をカバー。パフで軽くなでるだけで、石けんで落とせるやさしいミネラルパウダーです。
ピカチュウデザインで、毎日のメイクタイムも楽しさアップ♡
セザンヌ限定色♡パールグロウハイライトSP3スノーファンタジー登場
透明感UPのクリアベールと下地
「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール」（1,980円税込）はカラーレスで肌色問わず使用可能。毛穴や色ムラをカバーしながら、肌あれも防ぎます。
ミネラル 薬用プライマーベース
さらに「ミネラル 薬用プライマーベース」（1,760円税込）はナイアシンアミド配合で美白*¹・シワ改善・肌あれ防止効果あり。
プリン、ミミッキュ、ニャオハのポケモンデザインで、メイク前から気分が上がるアイテムです♡
*1 有効成分ナイアシンアミドによる美白効果（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）
全国のバラエティショップ＆オンラインで購入可能
本数量限定コスメは、PLAZA、ロフト、HANDS、アインズ＆トルペ、エピソード、ドン・キホーテなど全国のバラエティーショップで購入可能。
発売日よりｍｓｈ公式オンラインストアや楽天公式ストアでも手に入ります。ポケモンデザインは数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
タイムシークレットで可愛く肌ケアを楽しもう♡
タイムシークレットの数量限定ポケモンコスメは、ファンデ級カバー力の「プレストパウダー」、透明感UPの「クリアベール」、美白*¹・肌あれ防止の「プライマーベース」がラインナップ。
日常使いしやすいくすみカラーとポケモンデザインで、メイクタイムも気分UP♡数量限定発売なので、気になる方はお早めにチェックしてください♪