タイムシークレット×ポケモン限定コスメで日常に可愛さをプラス

ｍｓｈのミネラルコスメブランド「タイムシークレット」から、ポケモンデザインの数量限定フェイスパウダーと化粧下地が2025年9月18日(木)より発売されます♡日常使いしやすいくすみカラーを基調に、ピカチュウやカビゴン、プリンなどの人気ポケモンたちをあしらった上品なパッケージが登場。ファンデ級カバー力や美白*¹効果で、見た目も肌も満足できる限定コスメです♪

ファンデ級カバー力のミネラルパウダー

「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー」（1,980円税込）は、SPF50+ PA++++で紫外線対策もばっちり。

肌あれ防止成分グリチルレチン酸ステアリル配合で、厚塗り感なくシミや毛穴、凹凸をカバー。パフで軽くなでるだけで、石けんで落とせるやさしいミネラルパウダーです。

ピカチュウデザインで、毎日のメイクタイムも楽しさアップ♡

透明感UPのクリアベールと下地

「タイムシークレット ミネラル 薬用プレストクリアベール」（1,980円税込）はカラーレスで肌色問わず使用可能。毛穴や色ムラをカバーしながら、肌あれも防ぎます。

ミネラル 薬用プライマーベース

さらに「ミネラル 薬用プライマーベース」（1,760円税込）はナイアシンアミド配合で美白*¹・シワ改善・肌あれ防止効果あり。

プリン、ミミッキュ、ニャオハのポケモンデザインで、メイク前から気分が上がるアイテムです♡

*1 有効成分ナイアシンアミドによる美白効果（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）

全国のバラエティショップ＆オンラインで購入可能

本数量限定コスメは、PLAZA、ロフト、HANDS、アインズ＆トルペ、エピソード、ドン・キホーテなど全国のバラエティーショップで購入可能。

発売日よりｍｓｈ公式オンラインストアや楽天公式ストアでも手に入ります。ポケモンデザインは数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

タイムシークレットで可愛く肌ケアを楽しもう♡

タイムシークレットの数量限定ポケモンコスメは、ファンデ級カバー力の「プレストパウダー」、透明感UPの「クリアベール」、美白*¹・肌あれ防止の「プライマーベース」がラインナップ。

日常使いしやすいくすみカラーとポケモンデザインで、メイクタイムも気分UP♡数量限定発売なので、気になる方はお早めにチェックしてください♪