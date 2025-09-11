【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、両片想いがすれ違う切なすぎる場面写真が解禁された。 ■運命の再会をきっかけに、ずっと胸に秘めていた想いが動き出す 幼馴染で同じ大学に通い、ずっと一緒に過ごしてきたソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）。親友であるはずのカイに特別な想いを抱いてしまった気持ちは胸の奥にしま