女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。きょう29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届は提出済み。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。趣里は昨年10月にフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。結婚運について占ってもらっていた。占い師・星ひとみ氏に「2025年に一般人だけど変な人と撮られるから気を

◆タイトル ##