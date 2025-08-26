¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥­¡×¤¬2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£ÀµÄ¾¤Ç½ã¿¿¤ÇÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬·«¤ê¹­¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦