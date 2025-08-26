¡Ú¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡ÛÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Õ¤ó¤ï¤ê¥±¡¼¥¡×¤¬2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ï¾®¤µ¤Ê¤¦¤µ¤®¤Î½÷¤Î»Ò¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î³¨ËÜºî²È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ê¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¡£ÀµÄ¾¤Ç½ã¿¿¤ÇÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Êª¸ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Ïº£Ç¯¡¢ÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï1995Ç¯¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç30Ç¯ÌÜ¡£¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ÎÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¤ò³«È¯¡£
¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¿©´¶¤ÇÉ½¸½¡£¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¾ø¤·¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼ ¤Î°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£70¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤ÎÊÉ»æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
